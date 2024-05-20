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Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны

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Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны — руководителем аппарата главы ведомства.
Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны
  • globallookpress.com

Указ опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России», — сказано в нём.

Другим указом Путин освободил от данной должности генерал-полковника Юрия Садовенко.

15 мая российский лидер подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России.

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