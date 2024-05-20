WSJ: компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца

Основанная американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском компания по производству чипов для мозга Neuralink получила зелёный свет на вживление импланта Telepathy в мозг второго участника эксперимента.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания Маска получила соответствующее разрешение Министерства здравоохранения США.

В сообщении отмечается, что ведомственное управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств приняло предложенные компанией исправления проблемы, которая возникла у первого добровольца.

Ранее сообщалось, что первый пациент с имплантом от компании Neuralink смог сыграть в шахматы с помощью силы мысли.