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WSJ: компании Маска разрешили вживить имплант в мозг второго добровольца

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Основанная американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском компания по производству чипов для мозга Neuralink получила зелёный свет на вживление импланта Telepathy в мозг второго участника эксперимента.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания Маска получила соответствующее разрешение Министерства здравоохранения США.

В сообщении отмечается, что ведомственное управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств приняло предложенные компанией исправления проблемы, которая возникла у первого добровольца.

Ранее сообщалось, что первый пациент с имплантом от компании Neuralink смог сыграть в шахматы с помощью силы мысли.

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