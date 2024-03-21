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Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли

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Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог сыграть в шахматы, передвигая курсор по игровой доске на экране ноутбука при помощи силы мысли.
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы с помощью силы мысли
  • © Neuralink/X

Трансляция эксперимента велась в аккаунте компании в социальной сети X (бывший Twitter).

29-летний пациент Нолан Арбо, которого парализовало в результате несчастного случая, рассказал, что при помощи вживлённого чипа он теперь может перемещать курсор по шахматной доске на экране ноутбука силой мысли, передвигая фигуры.

Арбо добавил, что таким же образом он играет в компьютерные игры.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что Маска, который занимается развитием передовых инновационных технологий, невозможно остановить в его работе.

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