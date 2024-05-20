Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.
«В программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции (без учёта предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)», — заявили в ведомстве.
Из программы также исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических сотрудников. Кроме того, до 9 млн рублей увеличен максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае расширят меры поддержки участников СВО и их семей.