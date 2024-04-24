В Ставропольском крае расширят меры поддержки участников СВО и их семей
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Как отметил глава региона, в крае участники СВО и их дети уже могут претендовать на компенсацию расходов на отдых в санаториях.
«Для бойцов СВО возмещение составляет до 70 тыс. рублей. Для их детей от 6 до 17 лет — до 33 тыс. рублей на человека. Льготной путёвкой можно будет воспользоваться дважды в год», — сказал Владимиров.
Ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал о выделении дополнительных 700 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионе.