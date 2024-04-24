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В Ставропольском крае расширят меры поддержки участников СВО и их семей

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В Ставропольском крае расширят меры поддержки, предусмотренные для участников СВО и их семей. С 2024 года в регионе можно получить компенсацию расходов на санаторный отдых. Новый законопроект распространяет эту поддержку на детей погибших участников спецоперации.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отметил глава региона, в крае участники СВО и их дети уже могут претендовать на компенсацию расходов на отдых в санаториях.

«Для бойцов СВО возмещение составляет до 70 тыс. рублей. Для их детей от 6 до 17 лет — до 33 тыс. рублей на человека. Льготной путёвкой можно будет воспользоваться дважды в год», — сказал Владимиров.

Ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал о выделении дополнительных 700 млн рублей на поддержку многодетных семей в регионе.

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