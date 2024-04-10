УФСБ задержало студента московского вуза за сбор данных о ВС России для Киева
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что он инициативно вышел на связь со структурами, связанными с украинскими спецслужбами.
В январе — феврале он передал Киеву сведения, которые могли быть использованы против ВС России, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.
Подозреваемого задержали.
Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.