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УФСБ задержало студента московского вуза за сбор данных о ВС России для Киева

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Сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза, уроженца Макеевки, по подозрению в сборе данных о российских войсках для украинских спецслужб.
УФСБ задержало студента московского вуза за сбор данных о ВС России для Киева
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что он инициативно вышел на связь со структурами, связанными с украинскими спецслужбами.

В январе — феврале он передал Киеву сведения, которые могли быть использованы против ВС России, для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Подозреваемого задержали.

Ранее сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области агента СБУ, готовившую теракт в отношении российских военнослужащих.

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