RT в Telegram
Подпишись

Объект критической инфраструктуры повреждён во Львовской области

Короткая ссылка
Объект критической инфраструктуры получил повреждение во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Объект критической инфраструктуры повреждён во Львовской области
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом Козицкий написал в Telegram.

«Повредили объект критической инфраструктуры в нашей области», — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об очередной массированной атаке по энергетике страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить