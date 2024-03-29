Объект критической инфраструктуры повреждён во Львовской области

Объект критической инфраструктуры получил повреждение во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Об этом Козицкий написал в Telegram.

«Повредили объект критической инфраструктуры в нашей области», — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об очередной массированной атаке по энергетике страны.