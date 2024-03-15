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Глава Киевского метрополитена Брагинский написал заявление об увольнении

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Глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский на фоне распространения информации о его причастности к коррупционным схемам написал заявление об увольнении.
Глава Киевского метрополитена Брагинский написал заявление об увольнении
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом городская государственная администрация написала в Telegram.

«Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Бигус» опубликовало расследование, в котором заявило о многочисленных фактах коррупции, к которым причастен Брагинский. 

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка.

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