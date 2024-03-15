Глава Киевского метрополитена Брагинский написал заявление об увольнении
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Об этом городская государственная администрация написала в Telegram.
«Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «Бигус» опубликовало расследование, в котором заявило о многочисленных фактах коррупции, к которым причастен Брагинский.
Ранее сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка.