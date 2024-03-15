Глава Киевского метрополитена Брагинский написал заявление об увольнении

Глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский на фоне распространения информации о его причастности к коррупционным схемам написал заявление об увольнении.

Об этом городская государственная администрация написала в Telegram.

«Начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Бигус» опубликовало расследование, в котором заявило о многочисленных фактах коррупции, к которым причастен Брагинский.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданиями в районе тоннеля метро начал проседать грунт. Земля просела в том числе в районе бывшего Демеевского рынка.