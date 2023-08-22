Узнать больше

Премьер Молдавии Речан отправился с официальным визитом на Украину

Короткая ссылка
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отправился с рабочим визитом на Украину, чиновник пробудет там в период с 22 по 24 августа.
Премьер Молдавии Речан отправился с официальным визитом на Украину
  • РИА Новости

«Речан будет представлять Молдавию на саммите «Крымской платформы», который пройдёт в Украине 23 августа... Повестка... также включает обсуждения с украинскими коллегами темы укрепления двустороннего диалога», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Даниэль Водэ. 

Отмечается, что в составе молдавской делегации также присутствуют представители Минсельхоза, Минэнерго, Мининфраструктуры и госсекретарь МИД республики.

Ранее правительство Молдавии решило отправить Украине мясные и рыбные консервы в качестве гуманитарной помощи для украинского населения.

Также парламент Молдавии одобрил поправки в законы, предполагающие разрешение на строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить