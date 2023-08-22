Премьер Молдавии Речан отправился с официальным визитом на Украину

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отправился с рабочим визитом на Украину, чиновник пробудет там в период с 22 по 24 августа.

«Речан будет представлять Молдавию на саммите «Крымской платформы», который пройдёт в Украине 23 августа... Повестка... также включает обсуждения с украинскими коллегами темы укрепления двустороннего диалога», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Даниэль Водэ.

Отмечается, что в составе молдавской делегации также присутствуют представители Минсельхоза, Минэнерго, Мининфраструктуры и госсекретарь МИД республики.

Ранее правительство Молдавии решило отправить Украине мясные и рыбные консервы в качестве гуманитарной помощи для украинского населения.

Также парламент Молдавии одобрил поправки в законы, предполагающие разрешение на строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины.