Премьер Молдавии Речан отправился с официальным визитом на Украину
- РИА Новости
«Речан будет представлять Молдавию на саммите «Крымской платформы», который пройдёт в Украине 23 августа... Повестка... также включает обсуждения с украинскими коллегами темы укрепления двустороннего диалога», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Даниэль Водэ.
Отмечается, что в составе молдавской делегации также присутствуют представители Минсельхоза, Минэнерго, Мининфраструктуры и госсекретарь МИД республики.
Ранее правительство Молдавии решило отправить Украине мясные и рыбные консервы в качестве гуманитарной помощи для украинского населения.
Также парламент Молдавии одобрил поправки в законы, предполагающие разрешение на строительство временных причалов на реках для транспортировки грузов с Украины.