Молдавия отправит на Украину консервы со свининой и говядиной в качестве помощи

Правительство Молдавии решило отправить Украине мясные и рыбные консервы в качестве гуманитарной помощи для украинского населения в зоне стихийного бедствия, вызванного разрушением Новокаховской плотины на реке Днепр.

«Речь идёт о тушёной свинине и говядине в банках по 525 и 385 грамм, а также о сардинах в масле», — цитирует слова главы молдавского МВД Адриана Эфроса РИА Новости.

В июне власти Великобритании пообещали выделить Киеву $20 млн на помощь пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС.

Также власти Херсонской области, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.