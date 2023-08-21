Молдавия отправит на Украину консервы со свининой и говядиной в качестве помощи
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«Речь идёт о тушёной свинине и говядине в банках по 525 и 385 грамм, а также о сардинах в масле», — цитирует слова главы молдавского МВД Адриана Эфроса РИА Новости.
В июне власти Великобритании пообещали выделить Киеву $20 млн на помощь пострадавшим при ЧП на Каховской ГЭС.
Также власти Херсонской области, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.