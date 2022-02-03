Хатаев: знаю, что на родине меня называют чеченским Майком Тайсоном

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Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев отреагировал на то, что его сравнивают с бывшим абсолютным чемпионом мира американцем Майком Тайсоном.
Хатаев: знаю, что на родине меня называют чеченским Майком Тайсоном
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«Знаю, что на родине меня называют чеченским Тайсоном. В любом случае очень приятно, когда тебя сравнивают с таким великим чемпионом», — сказал Хатаев в интервью RT.

Он также рассказал, кому он больше всего симпатизировал из великих боксёров прошлого.

«Мне всегда нравились Мухаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Флойд Мейвезер. Старался перенять что-то у каждого из них. Но стиль Железного Майка мне подходит несколько больше, чем остальных», — добавил Хатаев.

Ранее боксёр Имам Хатаев объяснил, почему считает несправедливым поражение на Играх в Токио.

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