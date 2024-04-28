Сальдо заявил, что ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении за сутки
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Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона отметил успешные наступательные действия группировки войск «Днепр» армии России в районе Работина и активную оборону на левом берегу Днепра.
«Киевский режим потерял до 45 боевиков, четыре лодки, пять орудий и миномётов, пять военных автомобилей, 73 дрона, 13 пунктов управления беспилотниками», — заявил Сальдо в своём Telegram-канале.
Ранее издание The Washington Post написало, что Владимир Зеленский занизил число погибших военных ВСУ, когда в феврале сказал о 31 тыс. убитых солдат, чтобы не отпугнуть украинцев, мобилизуемых в армию.