Армия Украины потеряла до 45 военнослужащих за сутки на Херсонском направлении.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил успешные наступательные действия группировки войск «Днепр» армии России в районе Работина и активную оборону на левом берегу Днепра.

«Киевский режим потерял до 45 боевиков, четыре лодки, пять орудий и миномётов, пять военных автомобилей, 73 дрона, 13 пунктов управления беспилотниками», — заявил Сальдо в своём Telegram-канале.

Ранее издание The Washington Post написало, что Владимир Зеленский занизил число погибших военных ВСУ, когда в феврале сказал о 31 тыс. убитых солдат, чтобы не отпугнуть украинцев, мобилизуемых в армию.