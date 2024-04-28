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Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией

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Антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.
Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сотрудничество с Россией приносило огромную выгоду восточным регионам Финляндии.

Но после закрытия КПП туристический поток резко остановился, пострадал местный бизнес.

«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — заявил Володин.

Ранее русскоязычные жители Финляндии попросили МИД разрешить их родным вернуться в Россию.

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