Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией

Антироссийская политика Финляндии дорого обходится стране и наносит вред жителям республики.

Об этом написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сотрудничество с Россией приносило огромную выгоду восточным регионам Финляндии.

Но после закрытия КПП туристический поток резко остановился, пострадал местный бизнес.

«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — заявил Володин.

Ранее русскоязычные жители Финляндии попросили МИД разрешить их родным вернуться в Россию.