Володин: Финляндия наказала своих граждан закрытием КПП на границе с Россией
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Об этом написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что сотрудничество с Россией приносило огромную выгоду восточным регионам Финляндии.
Но после закрытия КПП туристический поток резко остановился, пострадал местный бизнес.
«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — заявил Володин.
Ранее русскоязычные жители Финляндии попросили МИД разрешить их родным вернуться в Россию.