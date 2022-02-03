Боксёр Хатаев объяснил, почему считает несправедливым поражение на Играх в Токио

Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал своё поражение от британца Бенджамина Уиттакера в полуфинале Олимпиады.

«Я пересмотрел наш бой сразу по окончании соревнований, а недавно ещё раз разобрал его. На мой взгляд, я был сильнее Уиттакера, был достоин победы на все 100%. Но судьи встали на его сторону. Во-первых, Уиттакер должен был получить предупреждение за пассивное ведение боя. Если боксёр не хочет биться, постоянно отступает, бегает от противника, рефери должен остановить схватку и сделать ему замечание», — сказал Хатаев в интервью RT.

По его словам, при повторном нарушении спортсмена могут и вовсе дисквалифицировать, но арбитр не обратил внимание на действия Уиттакера.

«Во-вторых, Уиттакер уступил мне по количеству попаданий. Он доставал меня джебом, несколько раз бил навстречу с уклоном, но на повторе видно, что либо удары были неакцентированными, либо я успевал вовремя уклониться. Сам же я мощно атаковал и справа, и слева. Кроме того, со стороны было отлично видно, что я заряжен на поединок и готов боксировать, сделать всё возможное для победы», — добавил Хатаев.

Ранее Хатаев назвал нокаут в бою с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым на ОИ в Токио одним из самых эффектных в карьере.