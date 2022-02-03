Боксёр Хатаев объяснил, почему считает несправедливым поражение на Играх в Токио

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал своё поражение от британца Бенджамина Уиттакера в полуфинале Олимпиады.
Боксёр Хатаев объяснил, почему считает несправедливым поражение на Играх в Токио
  • Gettyimages.ru

«Я пересмотрел наш бой сразу по окончании соревнований, а недавно ещё раз разобрал его. На мой взгляд, я был сильнее Уиттакера, был достоин победы на все 100%. Но судьи встали на его сторону. Во-первых, Уиттакер должен был получить предупреждение за пассивное ведение боя. Если боксёр не хочет биться, постоянно отступает, бегает от противника, рефери должен остановить схватку и сделать ему замечание», — сказал Хатаев в интервью RT.

По его словам, при повторном нарушении спортсмена могут и вовсе дисквалифицировать, но арбитр не обратил внимание на действия Уиттакера.

«Во-вторых, Уиттакер уступил мне по количеству попаданий. Он доставал меня джебом, несколько раз бил навстречу с уклоном, но на повторе видно, что либо удары были неакцентированными, либо я успевал вовремя уклониться. Сам же я мощно атаковал и справа, и слева. Кроме того, со стороны было отлично видно, что я заряжен на поединок и готов боксировать, сделать всё возможное для победы», — добавил Хатаев.

Ранее Хатаев назвал нокаут в бою с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым на ОИ в Токио одним из самых эффектных в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить