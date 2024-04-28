Песков заявил, что противники будут тестировать Россию «на слабо»

Противники в лице коллективного Запада «плюс один» будут тестировать Россию «на слабо», главное — это «слабо» не показать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Коллективный Запад плюс один», я бы так назвал уже ту сторону. То, что та сторона будет нас тестировать на слабо, — это однозначно. Нам главное — это слабо никогда не показать», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что с украинской стороны нарастает паника, эту динамику важно поддержать.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что всего с начала СВО потери ВСУ составили почти 500 тыс. военнослужащих. Также было уничтожено более 22 тыс. украинских беспилотников, порядка 6 тыс. реактивных снарядов и около 2 тыс. других воздушных целей.