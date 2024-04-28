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В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники

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Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже авиатехники на Украину.
В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники
  • Gettyimages.ru

«Сведения, распространённые в сети интернет, не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники... проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства... Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.

В марте в Минобороны Казахстана заявили, что информация о том, что страна ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ, не соответствует действительности.

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