В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники

Казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже авиатехники на Украину.

«Сведения, распространённые в сети интернет, не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники... проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства... Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.

В марте в Минобороны Казахстана заявили, что информация о том, что страна ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ, не соответствует действительности.