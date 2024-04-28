В Казахстане опровергли сообщения о продаже Украине авиационной техники
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«Сведения, распространённые в сети интернет, не соответствуют действительности. Все торги по реализации авиационной техники... проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства... Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.
В марте в Минобороны Казахстана заявили, что информация о том, что страна ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ, не соответствует действительности.