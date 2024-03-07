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Казахстан опроверг переговоры с Украиной о закупке для ВСУ продукции ВПК России

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В Минобороны Казахстана заявили, что информация о том, что страна ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ, не соответствует действительности.
Казахстан опроверг переговоры с Украиной о закупке для ВСУ продукции ВПК России
  • © AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY

В военном ведомстве заявили, что в стране с 2022 года запрещён экспорт вооружения и военной техники.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что компания «Укрспецэкспорт» ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ.

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