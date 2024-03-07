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РИА Новости: Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России

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Компания «Укрспецэкспорт» ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ.
РИА Новости: Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России
  • Gettyimages.ru
  • © Oleh Yatskiv

Об этом РИА Новости рассказал источник.

«Недавно стало известно, что ГК «Укрспецэкспорт» ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т.С.», — рассказал он.

По словам собеседника, украинской армии могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолётов Су-24 и МиГ-29.

Источник выразил мнение, что, возможно, у Казахстана есть скрытые карты в игре в политику многовекторности.

Ранее азербайджанская компания Palladium заявила, что никогда не производила оружие в республике, тем более не поставляла его Украине.

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