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Азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ

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Азербайджанская компания Palladium заявила, что никогда не производила оружие в республике, тем более не поставляла его Украине, сообщили в пресс-службе.
Азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ
  • Gettyimages.ru

Так компания прокомментировала сообщения о том, что она якобы отправляет ВСУ боеприпасы.

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространённые в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — цитирует пресс-службу РБК.

Там подчеркнули, что законы Азербайджана запрещают частным компаниям производить продукцию военного назначения, а сама Palladium «имеет тесные деловые и партнёрские взаимоотношения с Российской Федерацией» и сохраняет нейтралитет.

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