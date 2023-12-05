Азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ
- Gettyimages.ru
Так компания прокомментировала сообщения о том, что она якобы отправляет ВСУ боеприпасы.
«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространённые в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — цитирует пресс-службу РБК.
Там подчеркнули, что законы Азербайджана запрещают частным компаниям производить продукцию военного назначения, а сама Palladium «имеет тесные деловые и партнёрские взаимоотношения с Российской Федерацией» и сохраняет нейтралитет.