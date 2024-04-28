RT в Telegram
Подпишись

Захарова заявила, что Россия продолжит открывать глаза миру на украинские фейки

Короткая ссылка
Россия будет продолжать разоблачать такие фейки Киева, как инсценировка в Буче.
Захарова заявила, что Россия продолжит открывать глаза миру на украинские фейки
  • РИА Новости

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит сайт внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, украинская версия произошедшего в Буче не содержит реальных доказательств.

«Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее», — заявила Захарова.

Ранее глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик подверг сомнению версию киевского режима о событиях в Буче весной 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить