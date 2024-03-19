Глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению версию киевского режима о событиях в Буче весной 2022 года.

Об этом он сказал РИА Новости.

Син Вон-сик подчеркнул, что точные детали произошедших в Буче событий не установлены. Он добавил, что давать оценки в таком случае неуместно.

Летом 2023 года российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче.

Осенью прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.