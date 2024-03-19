Глава Минобороны Южной Кореи усомнился в версии Киева о событиях в Буче
- Legion-Media
Об этом он сказал РИА Новости.
Син Вон-сик подчеркнул, что точные детали произошедших в Буче событий не установлены. Он добавил, что давать оценки в таком случае неуместно.
Летом 2023 года российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче.
Осенью прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.