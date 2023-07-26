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Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче

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Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства случившегося в Буче, заявил российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке», — сказал он РИА Новости.

По словам Гатилова, в России рассматривают это как очередное свидетельство нежелания Тюрка дать объективную картину сложившейся на Украине ситуации.

В апреле постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся.

23 мая Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.

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