Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства случившегося в Буче, заявил российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке», — сказал он РИА Новости.

По словам Гатилова, в России рассматривают это как очередное свидетельство нежелания Тюрка дать объективную картину сложившейся на Украине ситуации.

В апреле постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся.

23 мая Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.