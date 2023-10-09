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Совбез России: англосаксонские пиар-структуры стояли за провокацией в Буче

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.
Совбез России: англосаксонские пиар-структуры стояли за провокацией в Буче
  • РИА Новости

Об этом Храмов сказал в беседе с «Российской газетой».

По его словам, Соединённые Штаты и Великобритания создали многоуровневую систему обработки общественного мнения с целью ведения гибридной войны против России и Китая.

В качестве примера Храмов привёл деятельность «Ассоциации общественных связей и коммуникаций» со штаб-квартирой в Лондоне, которая координирует определённый сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным сознанием.

«По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссёрами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче», — заключил он.

В апреле постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

Журналистам было показано видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся.

23 мая Небензя заявил, что западные средства массовой информации под давлением фактов вынуждены были признать гибель многих жителей Бучи в результате ударов артиллерии Вооружённых сил Украины.

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