«Самые страшные метры»: ефрейтор со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ

Уроженец Мариуполя Александр (позывной Викинг) переехал в Донецк в 2014 году, после трагической гибели возлюбленной. Когда началась спецоперация, он работал помощником машиниста тепловоза, но отказался от брони и осенью заключил контракт с Минобороны РФ. В ноябре 2023 года взвод Викинга попал под массированный обстрел ВСУ во время штурма. Командир взвода получил тяжёлые ранения кассетным боеприпасом. У Александра была контузия и перелом ребра. Несмотря на травмы, он вытащил командира из-под огня, помог добраться до укрытия, а после этого ещё дважды возвращался на штурм, чтобы выполнить боевую задачу.

«Я восемь лет не отмечал День Победы, пока СВО не пришла. Бандеровцы опаскудили мой праздник. Они убили мою девушку, моих друзей, когда расстреляли мирных жителей 9 мая 2014 года. Я этого никогда им не прощу и не забуду», — говорит 38-летний уроженец Мариуполя Александр. После трагедии он ушёл в ополчение, а в конце 2014 года переехал в Донецк, где устроился помощником машиниста тепловоза. После объявления частичной мобилизации у собеседника RT было право на бронь, но он не захотел отсиживаться в тылу, пока на фронте сражаются его товарищи.

«Начальство не хотело меня отпускать на передовую, хотя я и просил. Но я такой: если что-то решил, то дело до конца всегда довожу. Написал отказ от брони и пошёл служить по контракту», — рассказывает Александр, получивший позывной Викинг.

«Над головой свистят пули»

В ноябре 2023 года, за день до своего 38-го дня рождения, ефрейтор отправился на штурм посёлка Степовое (Авдеевское направление). Взвод, заместителем командира которого был Викинг, разделился на три группы, чтобы взять две посадки. По словам Александра, в первые минуты стало ясно, что силы неравны: «Они нас считали с неба, потом рядом упал дрон. Началась агрессивная стрелкотня». Бойцам приходилось передвигаться перебежками, отстреливаться и при этом следить, не висит ли над ними «птичка».

По воспоминаниям Викинга, украинские солдаты живую силу применять не хотели, работали по взводу только техникой. Было принято решение отходить на свои позиции за подкреплением: «Мы всё равно хорошо штурманули и отходить начали грамотно. Я до этого успел пулемётчика противника вырубить, шесть «подарков» ему отправил в виде (гранатомётного выстрела. — RT) ВОГа. А он, оказывается, оклемался и начал по нам работать».

© Фото из личного архива

Отходил Александр вместе со своим командиром Бешеным и с сослуживцем Шайбой. Взрывной волной их откинуло в разные стороны. Комвзвода был сильно ранен и сам не смог бы выбраться.

«ВСУ отрабатывали по нам сначала БМП Bradley. Потом прилетело в виде кассетного боеприпаса, а затем «птички яички отложили» — мы так говорим, когда БПЛА сбрасывают боеприпасы. Там такое шоу было, даже описать тяжело. Я чётко помню одно: всё обстреливается, а мне нужно спасти человека, — рассказывает Викинг. — Кричу нашим: «Суслик, в норку!» Это значит — всё, пассажиры, отходим ненадолго в укрытие. На себя мне в тот момент было наплевать. Я просто пошёл за Бешеным».

Чтобы добраться до раненого командира, а потом вместе с ним отползти в укрытие, Александру, получившему тяжёлую контузию и перелом ребра, надо было преодолеть около 100 м. «Кажется, что это вообще не расстояние. Но, когда над твоей головой свистят пули, эти метры становятся самыми страшными, что приходилось проходить в жизни», — вспоминает собеседник RT.

Викинг взял командира под руки, снял с него бронежилет и дотащил до укрытия, которое нашёл к тому моменту Шайба. Там Александр оказал первую помощь Бешеному и оставил его с бойцами из другого отряда, которые эвакуировали командира в госпиталь. А сам, несмотря на травмы, не только положил дрон противника, но и, взяв на себя обязанности командира, со взводом сделал второй и третий штурмовые заходы. Викинг и его подчинённые выполнили поставленную задачу и удержали позиции взвода. А на следующий день Александр встретил свой день рождения — как он сам говорит, «в окопах с пацанами».

«Ни на шаг не отступил»

Командир взвода Бешеный, которого спас Викинг, активно идёт на поправку. Боевые товарищи поддерживают с ним связь и надеются на скорую встречу. «Вот только глаз сохранить врачам не удалось — лицо ему тогда сильно покромсало, — сокрушается его заместитель. — Лучше него я офицера не знаю. Я ему в день, когда мы шли на штурм, сказал: «Оставайся, мы сами сначала дорожку протопчем». А он: «Нет, у нас судьба будет общая» — и ни на шаг не отступил от нас. Бешеный — не «офисорьё», которое кичится только своим званием, а настоящий русский мужик, воин и офицер!»

© Фото из личного архива

После ноябрьского боя Александр не раз ходил на штурмы и помогал бойцам-новичкам, невзирая на опасность и полученные травмы. В середине марта Викинг всё же попал на больничную койку с осколочными ранениями рук. Однако в госпитале он надолго задерживаться не намерен. Возвращаться на пост помощника машиниста (хотя на работе его до сих пор ждут), да и вообще к гражданской жизни Александру не позволяет совесть.

«Когда я был в ополчении, то много чего повидал. Как бандеровцы насиловали, убивали. Чувствую ответственность за жизни гражданских, в первую очередь детей. Не хочу видеть то, что видел десять лет назад», — подчёркивает он.