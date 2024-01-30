«Обещали вернуться с победой»: ветеран Афганистана из Москвы вместе с тремя сыновьями служит в зоне СВО

Москвич Владимир А. находится в зоне спецоперации вместе с тремя сыновьями. Старший сын Ян уехал за ленточку в сентябре 2022 года, а в октябре двое его младших братьев и отец отправились вслед за ним. Сейчас Владимир командует отделением медицинского взвода, который занимается поиском и эвакуацией бойцов. Там же служат двое младших сыновей. Они рассказали RT, есть ли на фронте место проблеме отцов и детей, как прошло их боевое крещение и за что они получили награды.

56-летний москвич Владимир А. (позывной Батя) с февраля 2023 года находится в зоне спецоперации. Его старший сын, 36-летний Ян, отправившийся на СВО в рамках частичной мобилизации, выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков фронта. Средний (25-летний Владислав с позывным Серб) и младший (22-летний Даниил с позывным Живаго) вместе с отцом помогают эвакуировать раненых бойцов.

За плечами у Бати — срочная служба в Афганистане в середине 1980-х, за время которой он был награждён медалью «За отвагу». «Я принимал участие в блокировании и уничтожении одного из самых больших караванов в провинции Логар осенью 1987 года», — делится с RT Владимир.

В 1988 году, после окончания службы, он поступил в МГИМО на факультет международно-экономических отношений. Ещё студентом он заключил контракт со своим вузом на реконструкцию общежитий. «Получается, где учился — там и пригодился», — улыбается Батя.

Реконструкция зданий в итоге стала профессией Владимира. «У меня своя строительная компания. Мы принимали участие в реконструкции Кремля, Гостиного Двора, Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Гефсиманского Черниговского скита в Сергиевом Посаде, здания Конституционного суда в Питере. Наша зона ответственности — это окна, витражи, полы и все деревянные конструкции», — говорит мужчина.

«Родина зовёт»

Во время учёбы в вузе Владимир определился не только с выбором дела жизни, но и со спутницей. С женой Верой он вырастил пятерых детей: троих сыновей и двух дочерей. Старший сын Ян после службы по призыву открыл свой бизнес. В сентябре 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации и убыл в зону СВО.

Батя говорит, что спокойно сидеть дома он бы не смог, поэтому решил идти вслед за сыном: «У меня и двух моих родных братьев Афган за спиной, дед всю войну прошёл до Берлина. В стороне остаться права не имею».

Даниил и Владислав поддержали отца и последовали его примеру. «Когда брат повестку получил, я другого варианта не рассматривал, — добавляет средний сын Владимира. — Мы в тот момент все как один решили — идём в военкомат. Родина зовёт. И я был рад, что меня взяли санинструктором и я могу боевым товарищам помогать».

Владислав — дипломированный коррекционный педагог. После вуза он успел поработать в сфере продаж, строительном и ресторанном бизнесе и параллельно занимался лечебным и спортивным массажем.

© Фото из личного архива

Его младший брат Даниил к тому моменту был студентом, учился по программе «Технологическое предпринимательство». Параллельно пробовал свои силы в бизнесе, а также успел поработать на заводе по производству баллистических ракет. А когда решил пойти на спецоперацию, то уволился и взял академический отпуск.

«С собой я взял книги по математике, занимаюсь, когда есть возможность. В планах — перевестись на учёбу в МГУ или МГИМО на IT-направление», — делится с RT Живаго.

Когда Владимир, Владислав и Даниил пришли вместе в военкомат, сотрудники удивились: «Вы что, с ума сошли — из одной семьи все уходите?» «Мы обещали вернуться с победой, — вспоминает Батя, — подписали документы и уехали на три месяца, на усиленную военную подготовку».

«Страх улетучивается»

Больше года Владимир, Даниил и Владислав служат в одном отделении поиска и эвакуации медицинского взвода, командует которым Батя. По словам Дани и Влада, на передовой Владимир прежде всего не отец, а старшина. Мужчины рады, что попали в одно подразделение, но груз переживаний при опасности нелёгкий, ведь под прицелом находятся самые близкие.

© Фото из личного архива

Как вспоминает Батя, в первый же день за ленточкой они не успели разложить вещи, как попали под обстрел, а один из сапёров подорвался на мине. Пришлось тут же собраться и эвакуировать сослуживца.

«Боевое крещение, так сказать. Сапёр ногу потерял, мы его 2 км на руках под огнём несли, потом доставили в медчасть. Но парни мои молодцы, грамотно сработали, нужно отдать должное нашей подготовке — она у нас была хорошей», — рассказывает Владимир.

Глава семьи был награждён орденом Мужества за эвакуацию более 150 раненых с поля боя. «Тогда ни один солдат не погиб, все были спасены», — говорит Батя. Кроме этого, у мужчины и его сына Даниила есть медали «За спасение погибавших». Вручили их им за успешную эвакуацию разведчиков.

«Когда отдают команду: «Батя, пошёл, у нас «трёхсотый», ты бегом собираешься — и на квадроцикл. В пути есть страх, вокруг громыхает всё. Но, когда видишь раненого, страх улетучивается. Это не потому, что я такой смелый. Просто ты думаешь в этот момент только о том, как спасти человека», — рассуждает Владимир.

Недавно Батя и все его сыновья ездили домой в отпуск. По словам Владимира, его жена много времени проводит в храме и её молитвы сильно помогают на СВО. «У нас дома даже две иконы замироточили, — рассказывает Батя. — Один раз, когда мы с позиций смещались, ВСУ открыли по нам огонь, мы прыгнули в окоп, и в метре от нас две мины упали. Я «Отче наш» читал, и они обе не разорвались. Мы обомлели».