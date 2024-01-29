«Бог един»: родители погибшего в зоне СВО лейтенанта строят часовню в память о защитниках Отечества

Во Владимирской области родители погибшего в ходе спецоперации командира роты 423-го мотострелкового полка Тимофея Шишлакова строят православную часовню в память обо всех павших участниках СВО. 23-летний гвардии лейтенант погиб весной 2022-го под миномётным обстрелом, когда вместе с двумя подчинёнными заправлял топливом танки перед боем. Техника, которую они успели заправить, успешно совершила марш и выполнила боевую задачу. Родители молодого человека несколько месяцев не могли похоронить сына, пока его тело не вернули в результате обмена. После похорон всю выплату, полученную от Минобороны, они пожертвовали на строительство часовни Святого Тимофея.

«В первые же дни спецоперации Тимофей получил ожог роговицы из-за взрывов — у него постоянно слезились глаза. Ребята подходили к нему, предлагали съездить в тыл: «Товарищ командир, вам нужно медикам показаться». Он махнул рукой: «Пройдёт. Я из-за глаз ребят не брошу», — рассказывает RT Ольга Шишлакова.

1 марта 2022 года она потеряла в зоне СВО единственного сына. 23-летний лейтенант, командир роты материального обеспечения 423-го мотострелкового полка погиб во время артобстрела. Молодого командира и его сослуживцев наградили орденами Мужества посмертно.

После похорон Тимофея родители решили построить рядом с кладбищем православную часовню в честь Святого Тимофея в память обо всех погибших на спецоперации защитниках Отечества.

«Я Родине пришёл служить»

Отец Тимофея Андрей Шишлаков — подполковник запаса, он служил в войсках тылового обеспеченияв городке Костерёво Владимирской области. Там же оканчивал школу и Тимофей.

По словам родителей, они не давили на сына при выборе будущей профессии. Его мама даже не хотела, чтобы он становился военным: «Я знаю, что такое — быть женой военного. Это очень непросто».

Тем не менее Тимофей всё же решил пойти по стопам отца — поступил после школы в Военную академию материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге.

Маленький Тимофей Шишлаков с папой

© Фото из личного архива

С учёбой проблем у Тимофея не было, а вот привыкнуть к жёсткой дисциплине, распорядку дня и жизни в закрытом заведении, по словам родителей, ему было нелегко.

К четвёртому курсу Тимофей стал кандидатом в мастера спорта по военному четырёхборью, хотя сначала физподготовка ему давалась тяжело. Академию Тимофей окончил в 2021 году с красным дипломом, поэтому у него была возможность остаться при учебном заведении: заниматься военной наукой и преподавать.

«Я ему это и предлагала, — вспоминает Ольга. — Но он мне ответил: «Мам, ну что я смогу дать курсантам, если я не был в войсках? Я сначала хочу понять на своём опыте, что там». И пошёл служить».

Ещё во время учёбы Тимофей участвовал в парадах Победы. Сначала — на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, как когда-то его отец, а затем трижды — на Красной площади в Москве. В последний раз, в 2020 году, он, одетый в форму Красной армии, нёс в составе знамённой группы Знамя Победы.

Ольга Шишлакова теперь вспоминает, что в этом была некая символика: «Как циклична история! В 1941 году военнослужащие после парада на Красной площади отправились сражаться на фронт — и вот наши ребята после этого парада отправились защищать страну».

«Без сна и отдыха обеспечивали топливом»

После учёбы Тимофей прибыл в 423-й мотострелковый полк на должность командира роты. Его начальник Ярослав Гладких (тогда ещё подполковник) сразу сказал выпускнику, что тот принимает роту «в плачевном состоянии».

«На что последовал чёткий ответ: «Будем работать, товарищ подполковник». Тимофей закатал рукава и в короткие сроки восстановил все неисправные образцы военной техники роты. Затем попросил отдать ему аварийные хранилища в парке боевых машин, которые самостоятельно отремонтировал своими силами, возвёл ограждение и привёл сектор хранения ВВТ (видов военной техники) в соответствие с приказом МО РФ», — написано в посмертном служебном отзыве.

Тимофей Шишлаков окончил Военную академию материально-технического обеспечения

© Фото из личного архива

О своей отправке на спецоперацию Тимофей Шишлаков узнал 23 февраля 2022 года. В тот же вечер он позвонил домой, чтобы поздравить отца с Днём защитника Отечества. Тимофей предупредил, что у него не будет связи из-за военных учений, а потом добавил: «Мне бы хоть к 8 марта вернуться домой». По словам родителей, сын даже не намекнул, что отправляется на военную операцию, не стал прощаться или давать каких-то напутствий.

Замкомандира роты, капитан, который был на десять лет старше Тимофея, вспоминал, что перед заходом в зону СВО офицеры сидели в палатке и разговаривали о семьях и жизни на гражданке, чтобы отвлечься перед тяжёлой задачей. По его словам, Тимофей как будто предчувствовал, что не вернётся, и сказал: «Я присягу давал, так что зайти-то не проблема. Жалко только, что многое ещё хотелось сделать в этой жизни».

Как выяснили родители Тимофея после его гибели, полк продвигался из Белгородской области и 27 февраля прибыл в село Веприк Полтавской области. В докладе командования о гибели ротного говорится, что лейтенант Шишлаков по собственной инициативе нашёл в районе села склад с запасом топлива и с подчинёнными дозаправил военную технику.

«Это кажется, что вся работа у них — заправил и уехал. На самом деле Тимофею и его подчинённым надо было подогнать топливозаправщик к хранилищу, подсоединить рукава, закачать топливо, потом подъехать к нашей технике, заправить машины, на которые хватало топлива, и ехать за новой партией. И всё это под обстрелами. Они ни спать, ни есть не успевали», — рассказывает Андрей Шишлаков.

После гибели друзья и сослуживцы Тимофея стали писать родителям о том, каким человеком они запомнили их сына

© Фото из личного архива

После этого лейтенанту поступил приказ от командира 4-й танковой Кантемировской дивизии заправить машины «обсохшего» 13-го танкового полка.

1 марта лейтенант Шишлаков и его подчинённые — сержант Шуваев и ефрейтор Абасов — закачивали очередную порцию топлива из хранилища в топливозаправщик и в это время попали под миномётный обстрел. Все они погибли на месте.

«В течение трёх суток без сна и отдыха обеспечивали военную технику топливом. Благодаря действиям лейтенанта Шишлакова и его подчинённых подразделения 4-й танковой дивизии смогли выйти из района обстрела на штатной технике с минимальными потерями», — говорится в докладе командования.

Когда Шишлаков с товарищами погибли под обстрелом, их сослуживцы из 423-го мотострелкового полка на заправленной технике совершили 200-километровый марш и 1 марта выполнили задачу по штурму Тростянца в Сумской области. В этом также, «несомненно, заслуга гвардии лейтенанта Шишлакова и его подчинённых», отмечало командование.

«Этот крест будет обращён к сыну»

О гибели сына Андрей и Ольга узнали лишь 21 марта: до этого им говорили, что Тимофей выполняет боевые задачи. В этот же день в украинских каналах в соцсетях опубликовали фотографии тел Шишлакова, Шуваева и Абасова. В течение нескольких месяцев родителям Тимофея звонили с украинских номеров: вымогали деньги за возвращение тела, издевательски спрашивали, зачем они послали единственного сына на фронт.

В начале июля тела лейтенанта и его подчинённых удалось вернуть на родину в результате обмена на тела боевиков националистического подразделения «Азов»*. Тимофея похоронили 12 июля в родном городе Костерёво Владимирской области.

В сентябре общеобразовательной школе №3, которую Тимофей окончил с золотой медалью в 2016 году, было присвоено его имя, у входа в здание установлена мемориальная доска. Идею о присвоении имени героя школе предложили Ольга и Андрей, а директор и учителя их единогласно поддержали.

Ученики школы №3 имени Тимофея Шишлакова собирают подарки для военнослужащих 423-го мотострелкового полка

© Фото из личного архива

В школе №3 до сих пор учатся дети, которые лично знали Тимофея. Ученики регулярно отправляют посылки на фронт через группу помощи 423-му полку, которую организовали Андрей и Ольга.

Школьники по собственной инициативе собирают средства на закупку необходимых для бойцов вещей, упаковывают коробки с подарками и пишут бойцам письма со словами поддержки.

«Один третьеклассник положил в коробку для бойцов сникерс, который ему купили на выходных. Специально не стал есть и сохранил для ребят на фронте, — улыбается Ольга. — Десятиклассник, который был знаком с Тимофеем в школе, попросил передать большой флаг СССР: он увлекается историей и собирает такие вещи. Он сказал: «Передайте, пожалуйста, военным, чтобы с этим знаменем они пошли в бой на танках». Но ребята в полку сказали, что в бою от него ничего не останется. Они повесили его в одной из землянок в штабе: «Будет греть нам душу».

Собранные добровольцами посылки в зону СВО отвозит Андрей Шишлаков вместе с другими волонтёрами.

«Некоторые меня в шутку называют батей полка, но я сам себя не считаю никаким батей, конечно. Всё-таки я ещё не так стар для такой должности. Если бы у меня в сердце не стояло несколько шунтов, я бы уже давно был в полку и нёс службу вместе с ребятами», — говорит он.

Строительство православной часовни уже закончено. Осталось собрать средства на внутреннюю отделку

© Фото из личного архива

Когда летом 2022 года Андрей Шишлаков в очередной раз поехал на передовую отвозить посылки, он разговорился с одним из военнослужащих, скульптором по образованию. Тот предложил сделать над могилой Тимофея навес с куполом и крестом. Постепенно эта идея переросла в решение построить православную часовню в память обо всех погибших в ходе СВО.

Основными спонсорами стали Андрей и Ольга — они перечислили всю сумму, которую получили от Минобороны после гибели Тимофея. Этих денег хватило на строительство самой часовни, возведение купола и креста.

«Когда на купол часовни поднимали крест, к нам в гости приехала мама Мирикерима Абасова из Дагестана, который погиб вместе с Тимофеем. Священник перед поднятием предложил нам и ей тоже поцеловать крест. Она подошла к нему со словами: «Бог един» — и приложилась, сказала, что этот крест будет обращён и к её сыну тоже», — со слезами вспоминает Ольга.

На внутреннюю отделку часовни необходимо собрать 2—2,5 млн рублей: Шишлаковы решили заказать более долговечные мозаичные иконы, которые сохраняются без реставрации до десяти лет. Иконы уже выполняет иконописец из Кировской области. Для сбора недостающих средств родители Тимофея создали группу во «ВКонтакте», через которую каждый желающий может сделать пожертвование.

В доме в Костерёве, где вырос Тимофей, родители тоже сделали небольшую мемориальную стену, посвящённую сыну: сохранили его награды и грамоты, любимые вещи. На полке стоит книга «Герой нашего времени». Её Тимофею подарил друг, с которым они познакомились на военных сборах.

«Я её увидела в сумке у Тимы ещё при его жизни, — говорит Ольга. — Помню, улыбнулась тогда и сказала: «Ну, нашли героя!» Теперь эта книга здесь, в комнате сына, в память о том, каким он был человеком».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.