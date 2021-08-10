Кадыров: надеюсь, в России будут свои Месси

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси во французский ПСЖ.

«Своей красивой и завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. Теперь же с его уходом из «Барселоны» многие испытали настоящий шок. Клуб уже не будет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси. В футбольном мире перевёрнута очередная страница истории. Уже можно смело сказать, что мячи, которые Лионель отправил в ворота соперников, являются вершиной красоты футбола. За такие моменты мы и любим этот вид спорта. Искренне надеюсь, что у нас в России будут свои Месси. Возможно, даже футболисты и получше него. Время покажет. Но на сегодня нет никого лучше Лионеля Месси — автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» — написал в своём Telegram Кадыров.

34-летний Месси на протяжении всей своей карьеры выступал за «Барселону». 30 июня у аргентинца истёк контракт с клубом. Стороны не сумели договориться о его продлении из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее Месси в сопровождении кортежа отправился на медосмотр.