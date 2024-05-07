Снег выпал на всех московских метеостанциях
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
«В результате ультраполярного вторжения в тылу циклона выпадение снега отмечают все столичные метеостанции: ВДНХ, МГУ, Тушино и Балчуг», — рассказал он РИА Новости.
Вместе с этим синоптик уточнил, что в Подмосковье снег идёт в Ново-Иерусалиме, Внукове, Домодедове, Шереметьеве, Павловском Посаде, Черустях и Волоколамске.
По его словам, на главной столичной метеостанции минимальная температура воздуха ночью составила +0,1 °С.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о вероятности снега в Московской области.