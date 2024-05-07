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Снег выпал на всех московских метеостанциях

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции.
Снег выпал на всех московских метеостанциях
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«В результате ультраполярного вторжения в тылу циклона выпадение снега отмечают все столичные метеостанции: ВДНХ, МГУ, Тушино и Балчуг», — рассказал он РИА Новости.

Вместе с этим синоптик уточнил, что в Подмосковье снег идёт в Ново-Иерусалиме, Внукове, Домодедове, Шереметьеве, Павловском Посаде, Черустях и Волоколамске.

По его словам, на главной столичной метеостанции минимальная температура воздуха ночью составила +0,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о вероятности снега в Московской области.

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