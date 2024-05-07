Снег выпал на всех московских метеостанциях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что выпадение снега зафиксировали все московские метеостанции.

«В результате ультраполярного вторжения в тылу циклона выпадение снега отмечают все столичные метеостанции: ВДНХ, МГУ, Тушино и Балчуг», — рассказал он РИА Новости.

Вместе с этим синоптик уточнил, что в Подмосковье снег идёт в Ново-Иерусалиме, Внукове, Домодедове, Шереметьеве, Павловском Посаде, Черустях и Волоколамске.

По его словам, на главной столичной метеостанции минимальная температура воздуха ночью составила +0,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о вероятности снега в Московской области.