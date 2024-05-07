Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона настаивает на необходимости предотвращения процесса разрастания украинского конфликта.

Как он сказал в интервью РИА Новости, боевые действия затягиваются и в настоящий момент самый насущный вопрос — восстановление мира.

«По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию... В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира», — сказал посол.

Дипломат отметил, что Пекин всегда выступал за мир и выстраивание диалога, пытаясь способствовать переговорам и примирению сторон.

Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин намерен с Францией и другими представителями мирового сообщества работать над урегулированием кризисной ситуации на Украине.