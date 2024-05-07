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РБК: Сбербанк не отменил дневные ограничения на денежные переводы

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Ограничения на количество, а также сумму переводов средств в сутки, введённые Сбербанком после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», сохранились.
РБК: Сбербанк не отменил дневные ограничения на денежные переводы
  • РИА Новости

Как рассказал РБК представитель кредитной организации, в приложении «Сбербанк онлайн» уже долгое время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 млн или 2 млн рублей в сутки.

«Меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации некоторых рисков, в том числе риска мошенничества», — отметил собеседник издания.

Ранее Сбер рассказал о схеме мошенников, которые оформляют займы в микрофинансовых организациях через «Госуслуги».

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