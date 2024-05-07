РБК: Сбербанк не отменил дневные ограничения на денежные переводы

Ограничения на количество, а также сумму переводов средств в сутки, введённые Сбербанком после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», сохранились.

Как рассказал РБК представитель кредитной организации, в приложении «Сбербанк онлайн» уже долгое время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 млн или 2 млн рублей в сутки.

«Меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации некоторых рисков, в том числе риска мошенничества», — отметил собеседник издания.

Ранее Сбер рассказал о схеме мошенников, которые оформляют займы в микрофинансовых организациях через «Госуслуги».