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Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»

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Участились случаи, когда злоумышленники под видом полиции звонят россиянам по видеосвязи и выманивают у них доступ к «Госуслугам», после чего через портал оформляют на жертв займы в микрофинансовых организациях.
Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

С жертвами мошенники связываются через мессенджер. Для убедительности они предъявляют поддельные удостоверения по видеосвязи.

Долговые обязательства с огромными процентными ставками не являются единственной проблемой жертв. Персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» остаются в руках мошенников и могут быть использованы при реализации других преступных схем.

Ранее в Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка.

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