Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
С жертвами мошенники связываются через мессенджер. Для убедительности они предъявляют поддельные удостоверения по видеосвязи.
Долговые обязательства с огромными процентными ставками не являются единственной проблемой жертв. Персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» остаются в руках мошенников и могут быть использованы при реализации других преступных схем.
Ранее в Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка.