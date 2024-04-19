Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»

Участились случаи, когда злоумышленники под видом полиции звонят россиянам по видеосвязи и выманивают у них доступ к «Госуслугам», после чего через портал оформляют на жертв займы в микрофинансовых организациях.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. С жертвами мошенники связываются через мессенджер. Для убедительности они предъявляют поддельные удостоверения по видеосвязи. Долговые обязательства с огромными процентными ставками не являются единственной проблемой жертв. Персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» остаются в руках мошенников и могут быть использованы при реализации других преступных схем. Ранее в Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка.