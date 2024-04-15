RT в Telegram
Подпишись

В Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Сбербанка рассказали RT, что приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым.
В Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка
  • РИА Новости

«Приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым. Сбер предупреждает: не переходите по ссылке и не скачивайте данное приложение», — подчеркнули в организации.

Там порекомендовали устанавливать только приложения, подтверждённые в официальных каналах Сбера.

Отмечается, что установить приложение на iOS можно в офисах банка.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил более чем в 200 российских городах услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить