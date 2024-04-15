В Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка

В пресс-службе Сбербанка рассказали RT, что приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым.

«Приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым. Сбер предупреждает: не переходите по ссылке и не скачивайте данное приложение», — подчеркнули в организации.

Там порекомендовали устанавливать только приложения, подтверждённые в официальных каналах Сбера.

Отмечается, что установить приложение на iOS можно в офисах банка.

Ранее сообщалось, что Сбер запустил более чем в 200 российских городах услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple.