Выездной сервис Сбера добавил услугу по установке приложения на устройства Apple
Об этом организация сообщает на сайте.
«Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учёт Онлайн» для доступа к «Сбербанк Онлайн» на iOS», — сказано в заявлении.
Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником.
28 февраля стало известно, что по итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчётности выросла более чем в пять раз.