Выездной сервис Сбера добавил услугу по установке приложения на устройства Apple

Сбер запустил более чем в 200 российских городах услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple.

Об этом организация сообщает на сайте.

«Теперь сотрудники банка помогут установить приложение «Учёт Онлайн» для доступа к «Сбербанк Онлайн» на iOS», — сказано в заявлении.

Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте Сбера, указав удобное время и место встречи с сотрудником.

28 февраля стало известно, что по итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчётности выросла более чем в пять раз.