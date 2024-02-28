Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2023 года выросла более чем в пять раз

По итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчётности выросла более чем в пять раз, следует из сокращённой отчетности кредитной организации.

«Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что чистые процентные доходы выросли за год на 36,8%, комиссионные — на 9,4%, или на 15,4% без учёта конверсионных операций.

Ранее Совкомбанк объявил о получении в 2023 году рекордной чистой прибыли согласно предварительной неаудированной финансовой отчётности.

Также сообщалось, что Совкомбанк планирует до конца 2024 года закрыть сделку по покупке Хоум Банка.