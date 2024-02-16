Совкомбанк планирует закрыть сделку по покупке Хоум Банка в 2024 году

Совкомбанк планирует до конца 2024 года закрыть сделку по покупке Хоум Банка.

«Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — отмечается в заявлении банка.

Отмечается, что в результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

Уточняется, что первым этапом сделки является покупка 51% акций финансовой организации за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.

На втором этапе произойдёт выкуп оставшихся 49% акций, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024—2025 годов.

Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Ранее в Совкомбанке заявили о достижении углеродной нейтральности.