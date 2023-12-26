RT в Telegram
Подпишись

В Совкомбанке заявили о достижении углеродной нейтральности

Короткая ссылка
RT
Совкомбанк раньше намеченных планов сумел достигнуть углеродной нейтральности. При этом в компании пообещали продолжить работу над собственными декарбонизационными мерами.
В Совкомбанке заявили о достижении углеродной нейтральности
  • © Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк компенсировал углеродный след от операционной деятельности отделений за 2022 год. В результате компания стала первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией России в части сокращения прямых и косвенных парниковых газов (Scope 1 и Scope 2). Ранее выйти на этот результат планировалось только в 2030 году.

«Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зелёных сертификатов и углеродных единиц», — отметил зампред правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса компании Михаил Автухов.

С помощью платформы RTS Board банк приобрёл сертификаты зелёной электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero. Это позволило компенсировать углеродный след в рамках Scope 2 в объёме 18 тыс. т CO2. Сами сертификаты были выданы в отношении производства электроэнергии из возобновляемых источников: Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2.

Кроме того, Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные «СИБУРом» в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии «ЗапСибНефтехим». С их помощью компания компенсировала порядка 4 тыс. т CO2 в рамках Scope 1.

«Несмотря на высокую эффективность, использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов. Мы продолжим работу над собственными декарбонизационными мерами и будем способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике», — добавил Михаил Автухов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить