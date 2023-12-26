В Совкомбанке заявили о достижении углеродной нейтральности

Совкомбанк раньше намеченных планов сумел достигнуть углеродной нейтральности. При этом в компании пообещали продолжить работу над собственными декарбонизационными мерами.

Совкомбанк компенсировал углеродный след от операционной деятельности отделений за 2022 год. В результате компания стала первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией России в части сокращения прямых и косвенных парниковых газов (Scope 1 и Scope 2). Ранее выйти на этот результат планировалось только в 2030 году.

«Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зелёных сертификатов и углеродных единиц», — отметил зампред правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса компании Михаил Автухов.

С помощью платформы RTS Board банк приобрёл сертификаты зелёной электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero. Это позволило компенсировать углеродный след в рамках Scope 2 в объёме 18 тыс. т CO2. Сами сертификаты были выданы в отношении производства электроэнергии из возобновляемых источников: Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2.

Кроме того, Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные «СИБУРом» в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии «ЗапСибНефтехим». С их помощью компания компенсировала порядка 4 тыс. т CO2 в рамках Scope 1.

«Несмотря на высокую эффективность, использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов. Мы продолжим работу над собственными декарбонизационными мерами и будем способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике», — добавил Михаил Автухов.