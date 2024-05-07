Посол Антонов: Запад отходит от самоограничений в гибридной войне против России

Запад в лице Соединённых Штатов и их союзников постепенно отказывается от самоограничений в гибридной войне, развязанной против России, планомерно расширяя поставки смертоносных вооружений на Украину.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

«Шаг за шагом отказываются от своих же ранее декларировавшихся «самоограничений» в развязанной против нас гибридной войне. Грубо говоря, пытаются «сварить» нашу страну на медленном огне», — сказал он.

Также Антонов высказался об учениях ВС России по применению нестратегического ядерного оружия. По его словам, они стали ответом на наглую политику Запада.