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Посол Антонов: ядерные учения России — ответ на наглую политику Запада

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Учения Вооружённых сил России по применению нестратегического ядерного оружия являются ответом на наглую и агрессивную политику коллективного Запада. С таким заявлением выступил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, которые приводятся в Telegram-канале диппредставительства, объявленные Министерством обороны тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте.

«Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и её граждан», — подчеркнул посол.

Ранее стало известно, что в Госдепартаменте не увидели причин для корректировки ядерных сил США.

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