Посол Антонов: ядерные учения России — ответ на наглую политику Запада
По его словам, которые приводятся в Telegram-канале диппредставительства, объявленные Министерством обороны тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте.
«Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и её граждан», — подчеркнул посол.
Ранее стало известно, что в Госдепартаменте не увидели причин для корректировки ядерных сил США.