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В суд поступила апелляция на приговор «крабовому королю» Олегу Кану

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Представители бизнесмена Олега Кана, известного ещё как «крабовый король», подали апелляцию на его приговор, связанный с делом об организации убийства предпринимателя во Владивостоке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приморский краевой суд.

«Регистрация жалобы — в суде», — указывается в заявлении с примечанием, что жалоба подана адвокатом Кана.

Ранее стало известно, что Приморский краевой суд приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима.

До этого также сообщалось, что суд по иску Генеральной прокуратуры России взыскал 358 млрд рублей с представителей рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока, включая Кана.

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