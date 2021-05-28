Фернандиньо — о финале ЛЧ: это будет один из лучших моментов в моей карьере

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Фернандиньо — о финале ЛЧ: это будет один из лучших моментов в моей карьере
  • Reuters

«У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать. Завтра будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата. Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу», — приводит слова Фернандиньо пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он выразил надежду, что все участники матча получат удовольствие от игры.

«Это будет один из лучших моментов в моей карьере», — добавил бразильский хавбек.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту на стадионе «Драгау» и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола назвал один из минусов тренерской работы.

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