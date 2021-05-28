Гвардиола назвал один из минусов тренерской работы

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об одной из главных сложностей тренерской работы.
Гвардиола назвал один из минусов тренерской работы
  • Reuters

«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого. Жизнь всегда даст тебе другой шанс. Работай ещё усерднее ради следующего раза — и, может быть, ты будешь вознаграждён. Я просто им очень сочувствую: они все заслуживают места на поле. У меня есть всё. Я не могу просить большего, чтобы делать свою работу как можно лучше. Вот так всё просто — ни больше, ни меньше. Мы вместе разделяем как ошибки, так и достижения. Вот почему я продлил свой контракт. Чувствую себя невероятно комфортно», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

50-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2007 году в структуре «Барселоны», основную команду которой он возглавлял с 2008 по 2014 год, после чего ещё три сезона провёл в «Баварии». С 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».

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