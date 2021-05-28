Де Брёйне высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Челси»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Де Брёйне высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Челси»
  • Reuters

«Мы прекрасно понимаем масштаб этого матча. Если побеждаешь, ты герой. Если уступаешь, ты неудачник. Выйти в финал — просто здорово. Но чувства после поражения — не то, что вы хотите испытать», — цитирует де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Полузащитник отмечает, что возможность выступать на высочайшем мировом уровне — большая честь.

«Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону». 

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