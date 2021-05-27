В «Ахмате» прокомментировали потасовку в матче молодёжных команд с «Локомотивом»

В пресс-службе грозненского «Ахмата» прокомментировали потасовку, которая произошла в матче десятого тура плей-офф молодёжного чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«На 83-й минуте матча наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутился этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет (КДК)», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе грозненского клуба.

В «Ахмате» сообщили, что не видят в произошедшем ничего криминального и считают эту ситуацию обычной.

«Играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», — сказали в клубе.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:5.

На 83-й минуте игры произошла потасовка, в результате которой были удалены три игрока «Ахмата» — Абдул-Малик Джакуев, Лечи Садулаев и Турпал-Али Ибишев.

Ранее сообщалось, что матч молодёжных команд «Ахмата» и «Локомотива» завершился потасовкой.