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Порядка 150 домов из 769 остаются подтопленными в курганском селе Кетово

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что порядка 150 домов из 769 подтоплены в селе Кетово Курганской области.
Порядка 150 домов из 769 остаются подтопленными в курганском селе Кетово
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Всего в селе подтопленными из 769 домов остаются порядка 150», — сообщил глава региона.

Шумков добавил, что в селе работают машины и помпы по откачке воды со дворов. Также проводится отработка общественных территорий и дворов по желанию граждан.

Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что напряжённая паводковая ситуация в тюменском Абатском районе сохранится до 15 мая.

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