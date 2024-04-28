Порядка 150 домов из 769 остаются подтопленными в курганском селе Кетово

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что порядка 150 домов из 769 подтоплены в селе Кетово Курганской области.

Об этом он написал в Telegram.

«Всего в селе подтопленными из 769 домов остаются порядка 150», — сообщил глава региона.

Шумков добавил, что в селе работают машины и помпы по откачке воды со дворов. Также проводится отработка общественных территорий и дворов по желанию граждан.

Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что напряжённая паводковая ситуация в тюменском Абатском районе сохранится до 15 мая.