Порядка 150 домов из 769 остаются подтопленными в курганском селе Кетово
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Всего в селе подтопленными из 769 домов остаются порядка 150», — сообщил глава региона.
Шумков добавил, что в селе работают машины и помпы по откачке воды со дворов. Также проводится отработка общественных территорий и дворов по желанию граждан.
Ранее в информационном центре правительства Тюменской области заявили, что напряжённая паводковая ситуация в тюменском Абатском районе сохранится до 15 мая.