На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько машин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 8-го километра МКАД в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«На внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалисты начали выяснить обстоятельства аварии.

Движение по МКАД не останавливалось, однако перекрывались две полосы.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Chevrolet Lanos и ВАЗ-2110 в Кугарчинском районе Башкирии.