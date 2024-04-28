На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько машин
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
«На внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей», — говорится в заявлении.
Уточняется, что специалисты начали выяснить обстоятельства аварии.
Движение по МКАД не останавливалось, однако перекрывались две полосы.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Chevrolet Lanos и ВАЗ-2110 в Кугарчинском районе Башкирии.