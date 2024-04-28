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На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько машин

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 8-го километра МКАД в Москве.
На внешней стороне МКАД в Москве столкнулись несколько машин
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«На внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалисты начали выяснить обстоятельства аварии.

Движение по МКАД не останавливалось, однако перекрывались две полосы.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей Chevrolet Lanos и ВАЗ-2110 в Кугарчинском районе Башкирии.

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