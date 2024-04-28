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В Азербайджане два человека погибли при взрыве боеприпаса

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Два человека погибли из-за взрыва снаряда в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики.
В Азербайджане два человека погибли при взрыве боеприпаса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, МВД и Агентство по разминированию Азербайджана.

Уточняется, что взрыв произошёл в селе Гараагадж. Скончались двое мужчин 1951 и 1970 года рождения.

По факту происшествия начато расследование.

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