В Азербайджане два человека погибли при взрыве боеприпаса

Два человека погибли из-за взрыва снаряда в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру, МВД и Агентство по разминированию Азербайджана.

Уточняется, что взрыв произошёл в селе Гараагадж. Скончались двое мужчин 1951 и 1970 года рождения.

По факту происшествия начато расследование.