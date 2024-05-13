RT в Telegram
Подпишись

В зоне СВО взорвалась машина астраханского депутата Харитонова

Короткая ссылка
Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов рассказал о взрыве машины, на которой он выполнял задачи специальной военной операции. Сам Харитонов не пострадал.
В зоне СВО взорвалась машина астраханского депутата Харитонова
  • Gettyimages.ru

Харитонов сообщил, что его машина (БМД — боевая машина депутата) взорвалась и сгорела дотла при выполнении им очередного задания в зоне СВО.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вёз его родным», — написал он в соцсети. 

По словам Харитонова, этот случай взял под контроль особый отдел бригады, ведутся следственные действия.

Ранее военные 155-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали, как проходил бой за Новомихайловку в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить