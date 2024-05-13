В зоне СВО взорвалась машина астраханского депутата Харитонова

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов рассказал о взрыве машины, на которой он выполнял задачи специальной военной операции. Сам Харитонов не пострадал.

Харитонов сообщил, что его машина (БМД — боевая машина депутата) взорвалась и сгорела дотла при выполнении им очередного задания в зоне СВО.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вёз его родным», — написал он в соцсети.

По словам Харитонова, этот случай взял под контроль особый отдел бригады, ведутся следственные действия.

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