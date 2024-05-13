Девять жителей регионов России задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники полиции задержали девять человек, подозреваемых в вымогательстве денег у москвичей и финансировании ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, ущерб от деятельности мошенников превысил 50 млн рублей.

«По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооружённых сил Украины», — сообщила она.

Злоумышленники входили в доверие к потерпевшим, убеждали их взять несколько крупных кредитов и перечислить деньги на счета мошенников, рассказала представитель МВД.

Они также шантажировали людей тем, что им и их близким угрожает опасность, заставляли уехать в другие регионы и не выходить на связь.

Потерпевшие несколько дней жили в арендованных квартирах, а аферисты тем временем вымогали у их родственников деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.

По этим эпизодам возбудили уголовные дела.

Волк отметила, что несколько участников преступного сообщества находятся за пределами России, в том числе на Украине. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Ранее дело о госизмене завели на бывшего сотрудника «Яндекса», который финансировал ВСУ.