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Сохраняется угроза обрушения пострадавшего от взрыва дома в Белгороде

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Угроза обрушения пострадавшего от взрыва после удара ВСУ дома в Белгороде сохраняется. Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
Сохраняется угроза обрушения пострадавшего от взрыва дома в Белгороде
  • РИА Новости

Как отмечается, данный вопрос обсуждался на оперативном совещании с губернатором Вячеславом Гладковым.

Экспертиза технического состояния многоэтажки в Белгороде будет готова в понедельник, 13 мая, к обеду.

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