Сохраняется угроза обрушения пострадавшего от взрыва дома в Белгороде

Угроза обрушения пострадавшего от взрыва после удара ВСУ дома в Белгороде сохраняется. Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

РИА Новости

Как отмечается, данный вопрос обсуждался на оперативном совещании с губернатором Вячеславом Гладковым. Экспертиза технического состояния многоэтажки в Белгороде будет готова в понедельник, 13 мая, к обеду.