В Челябинске школьник разбился на квадроцикле
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Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в ГИБДД региона.
«Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, он на скорости допустил занос квадроцикла и перевернулся.
Уточняется, что подросток скончался в карете скорой помощи от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в Асбесте умер школьник после пробежки на уроке физкультуры.