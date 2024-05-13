В Челябинске школьник разбился на квадроцикле

В Челябинске школьник насмерть разбился на квадроцикле.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в ГИБДД региона.

«Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, он на скорости допустил занос квадроцикла и перевернулся.

Уточняется, что подросток скончался в карете скорой помощи от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Асбесте умер школьник после пробежки на уроке физкультуры.