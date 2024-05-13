RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске школьник разбился на квадроцикле

Короткая ссылка
В Челябинске школьник насмерть разбился на квадроцикле.
В Челябинске школьник разбился на квадроцикле
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в ГИБДД региона.

«Несовершеннолетний водитель 2013 года рождения без защитной экипировки и мотошлема управлял не зарегистрированным в установленном порядке квадроциклом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, он на скорости допустил занос квадроцикла и перевернулся.

Уточняется, что подросток скончался в карете скорой помощи от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Асбесте умер школьник после пробежки на уроке физкультуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить